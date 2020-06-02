Сезон фонтанов открыли в Солнечногорске. Крупнейший комплекс отреставрировали

В подмосковном Солнечногорске с начала июня открыли два крупных фонтана с подсветкой. Теперь они работают на Советской площади и вблизи спортивного комплекса «Авангард». Второй из них запустили после реставрации.

Оба фонтана будут работать до конца октября, причем как днем, так и ночью. Самый крупный такой комплекс в Солнечногорске находится рядом с «Авангардом». Он занимает площадь больше двух тысяч квадратных метров, уточнил директор МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Анатолий Белов.

Оба фонтана с подсветкой. Здесь более сотни форсунок, из которых бьют струи. Вечером же включается подсветка — около ста фонарей Анатолий Белов.

Крупнейший фонтан открыли после полной модернизации. Там струи воды теперь бьют сразу в нескольких местах, а саму чашу обработали специальным покрытием. Оно не пропускает воду и защищает ее от перепада температур.

А по распоряжению главы округа Владимира Слепцова рядом со спортивным комплексом «Авангард» создали современную зону отдыха. Там провели благоустройство.

Территорию озелененили, на ней появилась детская площадка. Уже на этой неделе коммунальщики украсят арку в виде сердца цветами. Затем завершат посадку газона, который не взошел из-за проливных дождей.

Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади, улицы.

Губернатор уже проверил, как преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкино. В Зарайске, например, озеленили парк «Беспятовская роща». В округе провели масштабную программу благоустройства.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».