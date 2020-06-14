Снятие ограничений продолжилось в Подмосковье на этой неделе

С 15 июня в Московской области откроются музеи, фотоателье, автошколы и сервис каршеринга. Кроме того, общеобразовательные организации возобновят прием местных жителей, начнутся репетиции в театрах и цирках.

А с 25 июня власти планируют открыть ТЦ. Однако фуд-корты и кинозалы в торгово-развлекательных центрах пока останутся закрытыми.

«Глобально мы пока не можем открыть торговые центры, и это нас беспокоит. Мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу. И главный санитарный врач почему не дает открыть? Потому что боится распространения коронавируса», — сказал Воробьев.

По его словам, открыть ТЦ важно, поскольку в валовом региональном продукте Подмосковья 25% — это торговля.

Расстояние между столами в кафе и ресторанах должно быть не менее полутора метров. На каждого посетителя выделяется по пять квадратных метров, за столом могут сидеть не более двух человек. Столы регулярно обрабатываются санитайзером. Влажная уборка проводится раз в два часа, генеральная — ежедневно. Температуру сотрудникам тоже меряют по несколько раз в день.