Больше 150 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Подмосковье на майских праздниках

Во время майских праздников в Подмосковье составили больше 150 протоколов за нарушение самоизоляции. За этот период проверили около тысячи человек. Правила не соблюдали и бизнесмены, продолжившие торговлю или оказание услуг, несмотря на запрет.

Проверку выполнили сотрудники Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Привлекли работников всех управлений.

«За нарушения составлено порядка 110 протоколов на граждан, четыре — на юридические лица, еще 42 — на индивидуальных предпринимателей, нарушивших запрет на деятельность», — сказал глава ведомства Андрей Разин.

Инспекторы и сотрудники правоохранительных органов нашли больше всего нарушителей в Люберцах, Сергиевом Посаде, Рузе, Истре и Клину. Жители заплатят штраф в размере от четырех тысяч рублей, должностные лица — от 30 и юридические — от 200.

А за последние сутки инспекторы составили десять протоколов на граждан и около 20 — на предпринимателей. Проверили 182 организации и больше 200 человек.

За последние сутки в Подмосковье выявили 829 новых случаев заражения коронавирусом, а 32 человека побороли инфекцию.

А с 12 мая в Московской области станет обязательным ношение защитной маски.