Доехать без проблем. Больше 14 тысяч дорог обработали в Подмосковье за сутки

В Московской области обработали свыше 14 тысяч дорог противогололедными материалами за день. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В первую очередь обрабатывали трассы с высокой интенсивностью движения и дороги около больниц, школ.

«Порядка 640 единиц специальной техники обработали противогололедными материалами свыше 14 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. На ночном дежурстве работали порядка 1,2 тысячи комбинированных дорожных машин», — рассказал Алексей Гержик.

Больше всего дорог обработали в Истре, Солнечногорске, Одинцове и Красногорске — по 1,8 тысячи километров в каждом муниципалитете. В Коломне, Егорьевске, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Шатуре и Ликино-Дулеве — по 1,7 тысячи километров.

Также Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило водителям о соблюдении правил движения. Сейчас погода в московском регионе колеблется от -2 до +4 градусов, в некоторых районах возможны осадки.