Зарубежные метеорологи пообещали России теплый февраль

Температура воздуха в феврале на территории Европейской части России может превысить сезонные показатели. Синоптики считают, что теплее будет на полтора-четыре градуса.

Такой прогноз дала организация Copernicus Climate Change Service (C3S), работающая под эгидой Европейского союза. По данным СЗS, средние температуры в Европе до 2 февраля окажутся на четыре-шесть градусов выше нормы. К 9 февраля отклонения составят два-три градуса. Но к середине месяца опять начнет теплеть. Самыми теплыми днями могут оказаться 10–16 февраля. Затем аномальная погода сойдет на нет. В последнюю неделю зимы показатели практически придут в норму.

«Мы находимся в середине января, февраль впереди, поэтому прогнозы могут измениться, но на данный момент изменений не предвидится», — рассказал РИА «Новости» сотрудник Финского института метеорологии Микка Рантанен.

Рекордно теплым январь 2020 года оказался для Москвы. В первые 20 дней года температура превысила климатические показатели на девять градусов. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, такая аномалия произошла впервые за всю историю наблюдений.