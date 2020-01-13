Снег нам не страшен. 2 тысячи спецмашин обработали дороги Подмосковья за уикенд

11 января в московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков. Для безопасности водителей и пешеходов в Подмосковье обработали дороги противогололедными материалами, сообщила пресс-служба областного Минтраса.

Очищали и обрабатывали дороги Московской области около двух тысяч специальных машин.

«Из-за усиленного снегопада в выходные в работах задействовали порядка двух тысяч единиц спецтехники. Дорожные службы провели четыре цикла очистки дорожной сети, обработав и очистив более 60 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. На ночных дежурствах работали более 1,4 тысячи единиц спецтехники», — рассказал Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Больше всего работ провели в Коломне, Балашихе и Солнечногорске. В общей сложности там очистили и обработали больше 4,2 тысячи дорог.

Сейчас в регионе облачно, температура воздуха достигает -2 градусов. Местами идут дождь и мокрый снег. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.