Снег нам не страшен. 2 тысячи спецмашин обработали дороги Подмосковья за уикенд
Очищали и обрабатывали дороги Московской области около двух тысяч специальных машин.
«Из-за усиленного снегопада в выходные в работах задействовали порядка двух тысяч единиц спецтехники. Дорожные службы провели четыре цикла очистки дорожной сети, обработав и очистив более 60 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. На ночных дежурствах работали более 1,4 тысячи единиц спецтехники», — рассказал Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Больше всего работ провели в Коломне, Балашихе и Солнечногорске. В общей сложности там очистили и обработали больше 4,2 тысячи дорог.
Сейчас в регионе облачно, температура воздуха достигает -2 градусов. Местами идут дождь и мокрый снег. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.