Важное 02 апреля 2023, 12:25 «Большая и важная программа». Губернатор Воробьев рассказал о замене коммунальных сетей в Подмосковье Губернатор Воробьев указал на важность программы замены коммунальных сетей в Подмосковье РИА «Новости»

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Масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона. Губернатор Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 24» напомнил о важности этой работы.

«Это очень большая важная программа, которая закроет тему качественной воды, подготовки воды и тепла. В частности, в Химках, как только отопление отключаем, сразу начинается большая работа по сетям. В Солнечногорске, Кашире — то же самое», — подчеркнул глава региона.

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В регионе безнадежно устарели тысячи километров коммунальных сетей в ряде городских округов. В Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Химках, Орехово-Зуеве ремонт стартует уже через несколько недель.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что с осени в Химках поступило свыше четырех тысяч жалоб от жителей на работу системы отопления. Губернатор отметил, что это одна из самых заметных проблем в городском округе. Ремонт теплосетей уже начался в микрорайоне Подрезково.

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