Подмосковье 31 марта 2023, 12:48 Модернизация теплосетей началась в микрорайоне Подрезково в Химках

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Ремонт теплосетей начался в микрорайоне Подрезково в Химках. Работы проходят в рамках масштабной модернизации трубопровода и объектов теплоснабжения «ТСК Мосэнерго».

Вблизи дома № ½ на Школьной улице заменят 115 метров изношенного магистрального трубопровода, который обеспечивает теплоснабжением семь жилых домов. Ремонт на этом участке завершат в начале апреля, а после территорию вокруг благоустроят.

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«Трубопровод на Школьной улице — уже второй объект в Химках, где ТСК „Мосэнерго“ реализует план инвестпрограммы. Ранее работы провели на улице Совхозной в Левобережном», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В этом году замена теплосетей запланирована на 20 участках общей протяженностью около 100 километров. Работы продолжат после окончания отопительного периода, они будут скоординированы с программой по подготовке к новому сезону.

Напомним, программа по модернизации теплоснабжения в округе рассчитана на три года и предусматривает полную модернизацию теплосетей в Химках. В первую очередь трубы меняют на участках, где случалось наибольшее количество прорывов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также анонсировал капитальный ремонт коммунальных и тепловых сетей в поселке Менделеево.

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