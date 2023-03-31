Важное 31 марта 2023, 12:37 Большая программа улучшения отопления начнется в 2023 году в Химках — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о большой программе ремонта теплосетей в Химках

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Большая программа модернизации теплосетей начнется в Химках в 2023 году. С начала отопительного сезона от жителей поступило свыше четырех тысяч жалоб. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что это одна из самых заметных проблем городского округа.

Губернатор провел рабочую встречу с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным.

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«Химки у нас — территория особенная, она очень близко находится к столице. Город преображается, как говорят нам жители, но также имеет и проблемы. Пожалуй, самая заметная в этом году — тепло», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в этом и следующем годах реализуют масштабную программу по замене обветшавших коммунальных сетей и улучшению системы отопления.

«По этой причине в весенний период какая-то часть города будет перерыта. Важно, чтобы была налажена коммуникация с жителями», — обратился к главе округа Андрей Воробьев.

Дмитрий Волошин доложил, что совместно с «Газпромом» утвердили программу на три года, в нее вложили 1,7 миллиарда рублей инвестиций.

«В марте этого года была заменена часть теплотрассы на Совхозной улице. Это коснулось 17 тысяч жителей. Сети 31 жилого дома стабильно работают. Наша задача — войти в осенне-зимний период этого года без прорывов», — сказал Волошин.

К октябрю в Химках отремонтируют 13 котельных, 88 тепловых пунктов, 20 участков тепловой сети.

Сейчас проблематика пока остается, но находится на контроле. Стараемся устранять аварии менее чем за 10 часов. Дмитрий Волошин

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что МЦД-3 в Химках запустят в августе.

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