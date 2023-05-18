Подмосковье 18 мая 2023, 17:31 Большая детская площадка появится в сквере имени Стрекалова в Мытищах Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Большая игровая площадка для детей появится в Мытищах в сквере имени Стрекалова. Ее выполнят в космическом стиле.

Как рассказал глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин, площадка станет одно из шести крупных объектов, установленных в парках Подмосковья.

Реклама

«Это крупные детские площадки, оборудованные большим количеством игровых элементов, или экстрим-зоны, или спортивные площадки. Работы в Мытищах уже начались. Завершить строительство планируем к августу», — сказал он.

Сквер находится на пересечении Новомытищинского проспекта и улице Сукромка и назван в честь российского космонавт-исследователя корабля «Союз Т-3», орбитальной станции «Салют-6», летчика-космонавта и заслуженного мастера спорта ССР Стрекалова.

Площадка будет выполнена в космической тематике и подойдет для детей разного возраста. Один из игровых комплексов будет представлять собой конструкцию из двух башен в виде ракет, а другой будет стилизован под космическую станцию. Также на площадке установят качели-балансиры, карусели и песочницу. На территории появятся урны и скамейки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».