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    10 ноября 2021, 14:57

    Подмосковные больницы получили 67 новых операционных столов с начала года

    Почти 70 новых операционных столов появилось в больницах Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 67 новых операционных столов установили в больницах Подмосковья с начала года. Они многофункциональны. Врачи смогут выбирать самое удобное расположение пациента.

    Подмосковные больницы получили 67 новых операционных столов с начала года | Изображение 1

    Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Новое оборудование уже поступило в 24 наши медицинские организации и используется при оперативном лечении

    Светлана Стригункова.

    Обновление коснулось больниц в Озерах, Ногинске, Одинцове, Щелкове, Солнечногорске и других городских округах.

    Ранее стало известно, что медицинские центры в Подмосковье получили 278 аппаратов для проверки зрения — они позволят выявлять патологии даже на ранних стадиях.