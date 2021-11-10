Подмосковные больницы получили 67 новых операционных столов с начала года

Еще 67 новых операционных столов установили в больницах Подмосковья с начала года. Они многофункциональны. Врачи смогут выбирать самое удобное расположение пациента.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Новое оборудование уже поступило в 24 наши медицинские организации и используется при оперативном лечении Светлана Стригункова.

Обновление коснулось больниц в Озерах, Ногинске, Одинцове, Щелкове, Солнечногорске и других городских округах.

Ранее стало известно, что медицинские центры в Подмосковье получили 278 аппаратов для проверки зрения — они позволят выявлять патологии даже на ранних стадиях.