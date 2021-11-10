10 ноября 2021, 14:57
Подмосковные больницы получили 67 новых операционных столов с начала года
Почти 70 новых операционных столов появилось в больницах Подмосковья с начала года
Еще 67 новых операционных столов установили в больницах Подмосковья с начала года. Они многофункциональны. Врачи смогут выбирать самое удобное расположение пациента.
Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Новое оборудование уже поступило в 24 наши медицинские организации и используется при оперативном лечении
Светлана Стригункова.
Обновление коснулось больниц в Озерах, Ногинске, Одинцове, Щелкове, Солнечногорске и других городских округах.
Ранее стало известно, что медицинские центры в Подмосковье получили 278 аппаратов для проверки зрения — они позволят выявлять патологии даже на ранних стадиях.