Больницы Подмосковья получили 278 новых аппаратов для проверки зрения

В больницах Подмосковья появилось еще 278 аппаратов для проверки зрения. Они помогут выявлять патологии даже на ранних стадиях.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, это новейшая и качественная техника.

Например, больницы получили тонометры, рефрактометры и операционные микроскопы.

Важно оснащать медицинские организации современной техникой. Офтальмологическое оборудование уже поступило туда Светлана Стригункова.

Техника появилась, например, в больницах Серпухова, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Ногинска, Дмитрова и не только.

Ранее стало известно, что медицинские центры Подмосковья получили 80 аппаратов для реабилитации с начала 2021 года.