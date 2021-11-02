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    02 ноября 2021, 15:19

    Больницы Подмосковья получили 278 новых аппаратов для проверки зрения

    Минздрав: 278 современных аппаратов для проверки зрения появилось в больницах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В больницах Подмосковья появилось еще 278 аппаратов для проверки зрения. Они помогут выявлять патологии даже на ранних стадиях.

    Больницы Подмосковья получили 278 новых аппаратов для проверки зрения | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, это новейшая и качественная техника.

    Например, больницы получили тонометры, рефрактометры и операционные микроскопы.

    Важно оснащать медицинские организации современной техникой. Офтальмологическое оборудование уже поступило туда

    Светлана Стригункова.

    Техника появилась, например, в больницах Серпухова, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Ногинска, Дмитрова и не только.

    Ранее стало известно, что медицинские центры Подмосковья получили 80 аппаратов для реабилитации с начала 2021 года.