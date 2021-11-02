02 ноября 2021, 15:19
Больницы Подмосковья получили 278 новых аппаратов для проверки зрения
Минздрав: 278 современных аппаратов для проверки зрения появилось в больницах Подмосковья
В больницах Подмосковья появилось еще 278 аппаратов для проверки зрения. Они помогут выявлять патологии даже на ранних стадиях.
Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, это новейшая и качественная техника.
Например, больницы получили тонометры, рефрактометры и операционные микроскопы.
Важно оснащать медицинские организации современной техникой. Офтальмологическое оборудование уже поступило туда
Светлана Стригункова.
Техника появилась, например, в больницах Серпухова, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Ногинска, Дмитрова и не только.
Ранее стало известно, что медицинские центры Подмосковья получили 80 аппаратов для реабилитации с начала 2021 года.