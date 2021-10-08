Подмосковные больницы получили 111 новых аппаратов УЗИ с начала года

Еще 111 аппаратов УЗИ закупили в медицинские центры Подмосковья с начала года. За октябрь такой техникой оснастят 13 больниц и поликлиник.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, основную часть оборудования купили по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.

Точность поставленного диагноза напрямую зависит от качества проводимой диагностики, поэтому мы продолжает закупать современное оборудование в наши учреждения Светлана Стригункова.

Вскоре новые аппараты УЗИ появятся в больницах Домодедова, Зарайска, Бронниц, Люберец и не только.

«К нам в больницу тоже поступил один аппарат УЗИ. Он имеет ряд преимуществ и обладает полным набором технологий для проведения экспертных 3D-/4D-/5D-исследований», — сообщил главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.

Он добавил, что у УЗИ-аппарата высокое разрешение монитора и много функций, улучшающих качество диагностики.