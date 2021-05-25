Подмосковные больницы получат еще 212 дефибрилляторов

Еще более 200 дефибрилляторов закупили для больниц Подмосковья. Реанимационное оборудование направят медицинским центрам в Озерах, Щелкове, Серебряных Прудах, Можайске и не только.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, новые аппараты приобрели в рамках программы модернизации первичного звена.

Для качественной медицинской помощи необходимы не только профессиональные кадры, но и современное оборудование Светлана Стригункова.

По ее словам, это особенно важно, когда речь идет об оказании реанимационной помощи.

«В этом году мы закупили уже 212 дефибрилляторов для наших медицинских организаций», — уточнила Стригункова.

Ранее она рассказала, что подмосковным больницам передадут еще 350 паллиативных аппаратов. Это, например, оборудование для ингаляционной терапии и откашливатели.