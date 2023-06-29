Подмосковье 29 июня 2023, 16:35 Больницы Подмосковья получили новые аппараты для рентгенов Пресс-служба Минздрава МО

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Новое оборудование для диагностики поступило в восемь больниц Подмосковья. Аппараты для рентгена поставили в учреждения Электростали, Клина, Каширы, Балашихи, Красногорска, а также МОНИКИ, в Московский областной и Видновский перинатальный центры.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, современное оборудование необходимо для качественной доступной диагностики.

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«В больницы Подмосковья поступили 10 передвижных рентгеновских аппаратов на сумму более 76 миллионов рублей. Всего в этом году мы закупим и установим 23 единицы такого оборудования», — сказала она.

Новые аппараты позволят делать рентген у койки больного, а снимок будет автоматически направлен в кабинет врача. Описание исследования сохранится в электронной медицинской карте пациента. По словам заведующей рентгеновским отделением больницы Клина Марии Анненко, при помощи нового аппарата проводят диагностику грудной клетки, черепа, суставов и внутренних органов.

«Исследование выполняется непосредственно в палате больного, что особенно важно при проведении исследований маломобильным пациентам. В нашу больницу поступил один рентген-аппарат, он уже введен в работу», — сказала она.

Оборудование закупили по поручению губернатора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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