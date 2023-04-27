Подмосковье 27 апреля 2023, 14:07 Больницы Подмосковья получат еще пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в 2023 году

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Еще пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов передадут больницам Подмосковья в этом году. Их будут использовать для оказания помощи жителям отдаленных территорий, а также проведения диспансеризации и профосмотров.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что медучреждения оснащают передвижными ФАПами, что помощь была доступна для всех жителей региона, в том числе в отдаленных деревнях и селах. Так, в прошлом году они получили восемь автомобилей.

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«В ближайшее время областные больницы получат еще пять на сумму 32 миллиона рублей. В настоящий момент проводится оформление необходимой документации», — сказала она.

Мобильные комплексы оснащены оборудованием, которое позволяет проводить многие процедуры и исследования. Это аппараты ЭКГ, анализаторы крови, гинекологические кресла и многое другое.

ФАПы поставят в больницы Истры, Щелкова, Подольска, Коломны и Рузы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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