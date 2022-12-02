Подмосковье 02 декабря 2022, 12:19 Больницу Воскресенска отремонтируют в 2024 году

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Капитальный ремонт районной больницы Воскресенска продолжается. Работы проводят в детском соматическом корпусе, а также в офтальмологическом и отоларингологическом отделениях.

Ремонт полностью завершат в 2024 году, сообщили в МинЖКХ Подмосковья. Сейчас строители завершают фасадные работы, монтируют систему отопления и штукатурят стены. За ходом работ следят специалисты технадзора.

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