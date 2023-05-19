Подмосковье 19 мая 2023, 14:11 Больницу на улице Жукова в Егорьевске капитально отремонтируют в июле Министерство ЖКХ МО

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Больницу № 3 на улице Жукова капитально отремонтируют в Егорьевске. Завершить работы планируют к концу июля.

Объект посетили специалисты технадзора. Как рассказали в МинЖКХ, рабочие уже обустроили кровлю и установили новые оконные блоки, завершают монтаж вентилируемого фасада, который снизит теплопотери и усилит шумоизоляцию. По словам главы ведомства Антона Велиховского, в здании продолжаются инженерные и общестроительные работы.

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«Строители монтируют перегородки, подвесной потолок и укладывают керамогранит. Также ведутся работы по монтажу систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования. Производится монтаж лифтового оборудования, установка радиаторов и монтаж трассы отопления. Строительная готовность объекта составляет более 60%», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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