Клиническую больницу Мытищ запланировали отремонтировать к 2023 году

Клиническую больницу Мытищ капитально отремонтируют. Завершить все работы запланировали в 2023 году. Об этом сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

По ее словам, уже разместили закупку на капитальный ремонт Мытищинской городской клинической больницы.

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Завершить капитальный ремонт планируется в 2023 году комитет по конкурентной политике Подмосковья.

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