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    06 декабря 2021, 09:43

    Клиническую больницу Мытищ запланировали отремонтировать к 2023 году

    Анастасия Аброськина

    Клиническую больницу Мытищ капитально отремонтируют. Завершить все работы запланировали в 2023 году. Об этом сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

    Клиническую больницу Мытищ запланировали отремонтировать к 2023 году | Изображение 1

    По ее словам, уже разместили закупку на капитальный ремонт Мытищинской городской клинической больницы.

    Медицинский центр преобразится благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». Деньги выделят из областного бюджета.

    Завершить капитальный ремонт планируется в 2023 году

    комитет по конкурентной политике Подмосковья.

    Ранее стало известно, что с января водителям скорой помощи повысят зарплату в Подмосковье, а 15 категорий врачей смогут получать компенсации за аренду жилья.

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