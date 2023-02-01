Подмосковье 01 февраля 2023, 14:57 Больница в Солнечногорске получила свыше 160 аппаратов для лечения и диагностики за год

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Солнечногорская больница получила свыше 160 единиц техники за год. Это видеоэндоскопическое и реанимационное оборудование, а также аппараты УЗИ, маммограф и другая техника.

Главврач больницы Лариса Борисова рассказала, что общая стоимость новой техники составила более 150 миллионов рублей. Оборудование позволило повысить доступность медицинской помощи для жителей округа и расширить перечень проводимых операций.

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«В частности, к нам поступила артроскопическая стойка, благодаря которой теперь проводятся малоинвазивные операции на коленных суставах. А в поликлинике в Андреевке установлен новый маммограф взамен устаревшего, аналогового», — поделилась она.

Технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. По словам врача-эндоскописта Олега Гринченко, благодаря новой эндоскопической стойке и гастроскопу уже было проведено более 500 исследований.

«С помощью новой медтехники мы также можем выполнять биопсию. Стало проще выявить онкологические заболевания, воспаления, язвы и эрозии на ранних стадиях», — отметил он.

Ранее губернатор напомнил о мерах поддержки врачей в Подмосковье. Новая областная программа позволит им получить земельные участки для строительства частных домов.

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