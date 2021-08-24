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    24 августа 2021, 15:35

    Больница в Раменском получила новый КТ-аппарат

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый компьютерный томограф установили в Раменской больнице. Он создает цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения. Технику купили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

    Больница в Раменском получила новый КТ-аппарат | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, компьютерная томография позволяет выявлять воспаления, опухоли и другие патологии.

    Чтобы повысить доступность исследований, мы продолжаем закупать тяжелое оборудование в больницу. Помощь должна быть качественной, доступной для каждого, кто в ней нуждается

    Светлана Стригункова.

    В Раменской больнице уже есть круглосуточное КТ-отделение, где работает два аппарата.

    Один задействовали для диагностики COVID-19, а второй — для пациентов амбулаторного звена и стационара хирургии.