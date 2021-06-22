Химкинская больница получила новый КТ-аппарат

Современный КТ-аппарат заработал в поликлинике №2, относящейся к Химкинской областной больнице. Здесь обустроили новый кабинет компьютерной томографии. Это сделали по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева и по проекту президента «Здравоохранение».

На новой установке врачи смогут проводить исследования для пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Об этом сообщил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Новый компьютерный томограф применяется для оценки поражения легких, но может быть использован и для диагностики заболеваний костной ткани, различного рода воспалений Владислав Мирзонов.

Аппарат позволит выполнять исследования более чем для 40 человек за одну смену.

Ранее стало известно, что количество пациентов, заболевших ковидом, в Подмосковье достигло рекорда.

В Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.