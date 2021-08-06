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    06 августа 2021, 17:32

    Первый КТ-аппарат появился в центральной больнице Шатуры

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Кабинет компьютерной томографии открыли в больнице Шатуры. Установленный здесь современный КТ-аппарат стал первым в учреждении. Он поможет врачам увидеть опухоли, воспаления и другие патологии органов. Новую технику купили по поручению губернатора Подмосковья и в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

    Первый КТ-аппарат появился в центральной больнице Шатуры | Изображение 1

    Кабинет обустроили в приемном отделении хирургического корпуса. Предварительно в нем провели капитальный ремонт, сообщила главный врач Шатурской больницы Юлия Михеева.

    Это первый компьютерный томограф в нашей больнице. КТ-исследования — эффективный метод диагностики внутренних органов

    Юлия Михеева.

    Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения. Это очень важно для качественной диагностики.

    КТ-аппарат уже работает. Пройти обследование на нем можно по ОМС после назначения от врача.

    Поручение купить оборудование дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.