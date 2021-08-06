Первый КТ-аппарат появился в центральной больнице Шатуры

Кабинет компьютерной томографии открыли в больнице Шатуры. Установленный здесь современный КТ-аппарат стал первым в учреждении. Он поможет врачам увидеть опухоли, воспаления и другие патологии органов. Новую технику купили по поручению губернатора Подмосковья и в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

Кабинет обустроили в приемном отделении хирургического корпуса. Предварительно в нем провели капитальный ремонт, сообщила главный врач Шатурской больницы Юлия Михеева. Это первый компьютерный томограф в нашей больнице. КТ-исследования — эффективный метод диагностики внутренних органов Юлия Михеева. Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения. Это очень важно для качественной диагностики. КТ-аппарат уже работает. Пройти обследование на нем можно по ОМС после назначения от врача. Поручение купить оборудование дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.