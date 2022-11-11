Подмосковье 11 ноября 2022, 17:28 Больница в Королеве получила новый аппарат для рентгена

Читать 360tv в

Новый рентген-аппарат начал работать в инфекционном стационаре Королевской городской больницы. Оборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы оснащаем современным тяжелым оборудованием наши медицинские организации, чтобы высокоточные исследования были доступнее жителям Подмосковья. Новый рентген-аппарат в Королевской больнице обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

На закупку техники и ремонт кабинета направили почти 18 миллионов рублей. Это первый аппарат рентгена в инфекционном стационаре больницы. Он будет делать исследования для взрослых и детей. Техника уже начала работу в тестовом режиме, а с 21 ноября аппарат начнет плановую работу.

Реклама

В проекте бюджета Подмосковья на 2023 год 12 миллиардов рублей выделено на то, чтобы ввести в эксплуатацию три поликлиники и станцию скорой медицинской помощи в регионе, а также продолжить строительство и реконструкцию медицинских учреждений. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году отремонтируют 70 объектов здравоохранения Подмосковья.