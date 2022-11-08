Воробьев: 70 медицинских учреждений Подмосковья отремонтируют в 2023 году | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:33 Воробьев: 70 медицинских учреждений Подмосковья отремонтируют в 2023 году Губернатор Подмосковья рассказал о планах по ремонту медучреждений в 2023 году Пресс-служба губернатора Московской области

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В Подмосковье продолжают приводить в порядок объекты здравоохранения. В этом году в рамках проекта отремонтируют 61 медицинское учреждение, а в 2023-м программу продолжат и внесут в перечни уже 70 объектов для обновления, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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В качестве примера глава Подмосковья привел фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) «Вишняково» в Ногинске. Его построили еще в 1918 году. Он требовал полного ремонта с заменой всех инженерных систем. Сейчас пункт уже открыт и принимает пациентов — это порядка 450 жителей деревни Вишняково, отметил Андрей Воробьев.

«В планах на этот год — привести в порядок 61 объект. В первую очередь масштабной программы попало 39 учреждений: девять поликлиник и амбулаторий, шесть стационаров, 13 ФАП и 11 станций скорой помощи», — уточнил губернатор Московской области.

По его данным, работы уже завершили в 36 объектах — больше всего в Коломне, Клину, Ленинском и Подольске. Еще три начнут работать до конца ноября, среди них стоматология в городском округе Пушкино, детская поликлиника №2 в Реутове и терапевтический корпус стационара в Электростали.

Вторая очередь проекта по ремонту стартует 15 ноября. До конца года в порядок приведут еще 22 медицинских учреждения.

«На 2023 год у нас тоже большие планы — около 70 объектов. Знаем, что их ждут жители, поэтому стараемся делать быстро, современно и удобно», — заключил Андрей Воробьев.