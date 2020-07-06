«Услуга востребована у пациенток»: партнерские роды возобновили в Подмосковье

В роддомах Московской области возобновили проведение партнерских родов. Услуга была недоступна во время неблагоприятной эпидемической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Сейчас в Подмосковье снова можно воспользоваться услугой партнерских родов. Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева отметила, что эта услуга очень востребована у пациенток.

«Услуга партнерских родов была востребована у наших пациенток, причем пользовались ей не только супружеские пары, женщины также активно приглашали доул — так называемых помощниц в родах. Мы восстанавливаем эту возможность, но, разумеется, с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических требований», — отметила Лазарева.

Она уточнила, что для присутствия на родах нужно иметь отрицательное заключение ПЦР-исследования на коронавирус. Причем сделать тест необходимо не позднее, чем за семь дней от даты госпитализации пациентки.

Такие условия необходимо соблюдать, чтобы исключить риск заражения медицинских специалистов.

Партнерские роды в Московской области бесплатны, в рамках ОМС. Воспользоваться услугой могут все граждане РФ.