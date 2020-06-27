Медикам Красногорска вручили награды за работу с пациентами с коронавирусом

Врачи и медицинские сестры Красногорской больницы № 1 получили награды за работу во время пандемии с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Медиков поздравила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«В честь прошедшего дня медицинского работника мы поздравили некоторую часть сотрудников, пока еще не всех. У нас есть награды разного уровня. Сегодня я от имени правительства Московской области и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева поздравила 15 сотрудников и вручила им областные награды», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Заведующему неврологическим отделением Регионального сосудистого центра Максиму Сутормину министр вручила орден Преподобного Сергия Радонежского. Врач на протяжении четырех месяцев работал в «красной зоне», где содержались зараженные коронавирусом.

Он пояснил, что туда попадали люди, у которых были сопутствующие заболевания по его профилю, и оставлять их без специализированной помощи было нельзя.

«Сначала было достаточно тяжело, когда приходилось одеваться в средства индивидуальной защиты, в них достаточно тяжело было работать. Поток больных был достаточно большой. И эти пациенты входили в категорию достаточно тяжелых пациентов», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

На время своей работы с инфицированными пациентами Максим Сутормин оставил семью и поселился отдельно. Позже окажется, что сделал он это не зря, так как в итоге он сам перенес коронавирусную инфекцию с пневмонией. Две недели он лечился дома под наблюдением коллег из своей поликлиники.

«Посмотрел, как работает амбулаторная служба. И это действительно им было тяжело. И они качественно справлялись со своей работой», — рассказал врач.

Источник фото: телеканал «360»

После выздоровления Максим Сутормин вернулся на работу. Он отметил, что сейчас трудится в таком же режиме. Поток зараженных коронавирусом больных существенно снизился, но жара и резкие смены погоды привели к большому количеству инсультов. Пациентов в центр доставляют на скорой помощи. Здесь за ними ведется постоянное наблюдение и лечение.

Еще два врача получили поощрения. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова вручила им орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Несколько месяцев они работали практически без выходных в несколько смен. Спасали зараженных от новой инфекции. После награждения медики снова вернулись к пациентам. По словам врачей, больные продолжают поступать и пандемия еще не закончилась. Они напомнили, что сегодня важно соблюдать все меры предосторожности.