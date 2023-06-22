Подмосковье 22 июня 2023, 12:35 Более тысячи свечей зажгли в День памяти и скорби у Главного храма ВС в Одинцове Минобороны РФ

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Мемориальная акция «Свеча памяти» прошла у стен Главного храма вооруженных сил РФ в Одинцове в 4:00 утра по московскому времени 22 июня. В этот день, в 1941 году, нацистская Германия вторглась на территорию СССР, начав Великую Отечественную войну.

Мероприятие посетили военнослужащие, юнармейцы, представители УМЦ ВПВМ «Авангард» «Авангард» и члены молодежных организаций Подмосковья. Кроме того, к акции присоединились активисты военно-патриотических клубов в форме красноармейцев образца 1941 года.

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Участники акции зажгли 1418 свечей (по количеству дней ВОВ — прим.ред.) от частицы пламени Вечного огня,привезенной накануне из памятника на Мамаевом кургане в Волгограде, и установили их у депозитариев с землей с мест захоронения бойцов Красной армии. Также у Главного храма ВС РФ прошла панихида и Божественная литургия в память о жертвах Великой отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников храмов Зарайского кремля за вклад в поддержку бойцов СВО и их семей.

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