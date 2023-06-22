Подмосковье 22 июня 2023, 03:30 Частицу пламени Вечного огня из Волгограда доставили в главный храм ВС РФ в Одинцове для проведения акции «Свеча памяти» Минобороны РФ

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Частицу пламени Вечного огня от памятника на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ, который расположен в парке «Патриот» в Одинцове. Священный огонь передали для проведения акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби 22 июня.

Пламя перевезли в переносной газовой лампаде. Устройство обеспечило сохранность огня и его безопасную перевозку на борту самолета.

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Факел от Вечного огня в Волгограде зажег командир роты почетного караула Григорий Лазарев. Военнослужащий передал его сыну участника Сталинградской битвы, контр-адмиралу Александру Дьяконову. Тот, в свою очередь, вручил пламя герою России, полковнику Максиму Стефанову, который доставил факел в Москву.

Минобороны РФ Минобороны РФ Минобороны РФ Минобороны РФ Минобороны РФ Минобороны РФ

В годовщину вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня в Главном храме ВС РФ отдадут дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» начнется в 4 утра, именно в эти часы началось вторжение на СССР. От пламени Вечного огня зажгут 1418 свечей — по числу дней ВОВ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников храмов Зарайского кремля за вклад в поддержку бойцов СВО и их семей.

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