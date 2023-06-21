21 июня 2023, 21:58
«Молитва дает надежду»: Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО
Губернатор Подмосковья Воробьев указал на важность поддержки бойцов СВО священниками
Церковь и православная вера сегодня объединяет. Молитва помогает воинам и дает надежду и утешения их родным. Поэтому важно побеждать страх пред ненавистной разделенностью мира. Так словами преподобного Сергия Радонежского губернатор Московской области поприветствовал митрополита Крутицкого и Коломенского Павла священнослужителей и прихожанами храмов Зарайского кремля.
Глава региона поблагодарил священников за добрые дела, которые они делают для поддержки участвующих в специальной военной операции жителей Подмосковья, и их семей. Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня, как никогда важно быть вместе.
«Вот часто мы говорим „команда“. А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей», — заявил Андрей Воробьев.
Митрополит Павел подчеркнул, что видит энергию, которая исходит от губернатора, и как он относится к жителям Подмосковья.
«Я сегодня наблюдал, как к вам подходили совершенно незнакомые люди, как вы общались с ними. Мы все желаем вам помощи Божьей. Мы, как священники, не можем вступать в какую-то политическую плоскость, но мы за вас молились, молимся и будем молиться, — подчеркнул он.
В деревне Миногарово городского округа Зарайск сейчас идет работа по возрождению церкви Сошествия Святого Духа на апостолов. В своих произведениях ее упоминал писатель Федор Достоевский. Сегодня церковь имеет статус федерального объекта культурного наследия.
В работе по восстановлению храма активное участие принимает благочинный храмов Зарайского округа Коломенской епархии, настоятель Никольского храма протоиерей Петр Спиридонов. Он также помогает собирать помощь бойцам спецоперации.
«В Зарайске создан штаб поддержки ребят и их семей. Огромную помощь оказывают и наши прихожане. В храме мы постоянно организуем сбор всего самого необходимого — это и обмундирование, и продукты питания, и средства гигиены», — рассказал священник. Он добавил, что все волонтеры вывозят на передовую, где военные благодарят их за помощь.
О деятельности священников в зоне проведения специальной военной операции Андрею Воробьеву рассказал председатель межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Марк Ермолаев. Он попросил губернатора Московской области помочь организовать курсы медиков-инструкторов для духовенства, чтобы священники могли делиться знаниями с солдатами на передовой
Среди пришедших на встречу с губернатором прихожан оказался участник специальной военной операции Михаил Минаев. Во время боев он получил серьезное ранение, а уже в ближайшее время ему предстоит пройти операцию по удалению осколков.
После возвращения домой Михаил устроился на работу и начал оформлять удостоверение ветерана боевых действий. Он отметил, что в этом вопросе ему способствовали сотрудники подмосковного отдела Центра помощи участникам СВО и их семьям.
«Там есть все списки бойцов, приказы президента, где все прописано, что необходимо для получения ветеранского удостоверения. В военкомате оформить его было бы гораздо сложнее», — подчеркнул Михаил.
У семьи Труднаевых в 2014 году в Донбассе погиб сын во время защиты мирного населения. Посмертно он получил звание Героя России. Его мама до сих пор находится на связи с командиром подразделения и помогает бойцам. Также она участвует в восстановлении храма возрождения Господня в Струпне.
Мать мобилизованного бойца Ирина Селиверстова обратилась к губернатору со словами благодарности. Она подчеркнула, что после отъезда сына на фронт возникли вопросы с выплатами и оформлением.
«Я обратилась к вашей команде и мне сильно помогли. Сейчас у сына все наладилось», — призналась женщина.
Прихожанка Татьяна Лабутина заявила, что за последние годы преобразился не только Зарайск, но и входящие в городской округ поселения.
«Это касается строительства дорог, детских площадок, блочно-модульных котельных. У нас благоустраивается набережная, сделан замечательный пляж в парке „Беспятовская роща“, введен большой спортивный объект — ледовый дворец», — рассказала она.
Андрей Воробьев поблагодарил жителей за то, что они заметили изменения, которые произошли. Он добавил, что на этом работы не закончатся, потому что перемены к лучшему должны происходить во всех городах Подмосковья
«Сейчас дороги строим там, где их никогда не было — это удаленные населенные пункты. Ведем благоустройство, работаем над улучшением здравоохранения», — поделился губернатор.
Глава Подмосковья добавил, что на встрече с жителями Зарайска они пожаловались на большое количество обветшалых домов в центре. Воробьев подчеркнул, что с этим вызовом власти обязательно справятся.
РПЦ
Зарайск
Андрей Воробьев
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