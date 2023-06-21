Подмосковье 21 июня 2023, 21:58 «Молитва дает надежду»: Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО Губернатор Подмосковья Воробьев указал на важность поддержки бойцов СВО священниками

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Церковь и православная вера сегодня объединяет. Молитва помогает воинам и дает надежду и утешения их родным. Поэтому важно побеждать страх пред ненавистной разделенностью мира. Так словами преподобного Сергия Радонежского губернатор Московской области поприветствовал митрополита Крутицкого и Коломенского Павла священнослужителей и прихожанами храмов Зарайского кремля.

Глава региона поблагодарил священников за добрые дела, которые они делают для поддержки участвующих в специальной военной операции жителей Подмосковья, и их семей. Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня, как никогда важно быть вместе.

«Вот часто мы говорим „команда“. А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей», — заявил Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Митрополит Павел подчеркнул, что видит энергию, которая исходит от губернатора, и как он относится к жителям Подмосковья.

«Я сегодня наблюдал, как к вам подходили совершенно незнакомые люди, как вы общались с ними. Мы все желаем вам помощи Божьей. Мы, как священники, не можем вступать в какую-то политическую плоскость, но мы за вас молились, молимся и будем молиться, — подчеркнул он.

В деревне Миногарово городского округа Зарайск сейчас идет работа по возрождению церкви Сошествия Святого Духа на апостолов. В своих произведениях ее упоминал писатель Федор Достоевский. Сегодня церковь имеет статус федерального объекта культурного наследия.

В работе по восстановлению храма активное участие принимает благочинный храмов Зарайского округа Коломенской епархии, настоятель Никольского храма протоиерей Петр Спиридонов. Он также помогает собирать помощь бойцам спецоперации.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

«В Зарайске создан штаб поддержки ребят и их семей. Огромную помощь оказывают и наши прихожане. В храме мы постоянно организуем сбор всего самого необходимого — это и обмундирование, и продукты питания, и средства гигиены», — рассказал священник. Он добавил, что все волонтеры вывозят на передовую, где военные благодарят их за помощь.

О деятельности священников в зоне проведения специальной военной операции Андрею Воробьеву рассказал председатель межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Марк Ермолаев. Он попросил губернатора Московской области помочь организовать курсы медиков-инструкторов для духовенства, чтобы священники могли делиться знаниями с солдатами на передовой

Среди пришедших на встречу с губернатором прихожан оказался участник специальной военной операции Михаил Минаев. Во время боев он получил серьезное ранение, а уже в ближайшее время ему предстоит пройти операцию по удалению осколков.

После возвращения домой Михаил устроился на работу и начал оформлять удостоверение ветерана боевых действий. Он отметил, что в этом вопросе ему способствовали сотрудники подмосковного отдела Центра помощи участникам СВО и их семьям.

«Там есть все списки бойцов, приказы президента, где все прописано, что необходимо для получения ветеранского удостоверения. В военкомате оформить его было бы гораздо сложнее», — подчеркнул Михаил.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

У семьи Труднаевых в 2014 году в Донбассе погиб сын во время защиты мирного населения. Посмертно он получил звание Героя России. Его мама до сих пор находится на связи с командиром подразделения и помогает бойцам. Также она участвует в восстановлении храма возрождения Господня в Струпне.

Мать мобилизованного бойца Ирина Селиверстова обратилась к губернатору со словами благодарности. Она подчеркнула, что после отъезда сына на фронт возникли вопросы с выплатами и оформлением.

«Я обратилась к вашей команде и мне сильно помогли. Сейчас у сына все наладилось», — призналась женщина.

Прихожанка Татьяна Лабутина заявила, что за последние годы преобразился не только Зарайск, но и входящие в городской округ поселения.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

«Это касается строительства дорог, детских площадок, блочно-модульных котельных. У нас благоустраивается набережная, сделан замечательный пляж в парке „Беспятовская роща“, введен большой спортивный объект — ледовый дворец», — рассказала она.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей за то, что они заметили изменения, которые произошли. Он добавил, что на этом работы не закончатся, потому что перемены к лучшему должны происходить во всех городах Подмосковья

«Сейчас дороги строим там, где их никогда не было — это удаленные населенные пункты. Ведем благоустройство, работаем над улучшением здравоохранения», — поделился губернатор.

Глава Подмосковья добавил, что на встрече с жителями Зарайска они пожаловались на большое количество обветшалых домов в центре. Воробьев подчеркнул, что с этим вызовом власти обязательно справятся.