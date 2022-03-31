Более тысячи километров автомобильных дорог отремонтируют в Подмосковье

Свыше тысячи километров дорог отремонтируют в этому году в Московской области. Треть из них приведут в порядок по просьбам жителей, рассказали в региональном министерстве транспорта.

Программа ремонта автомобильных дорог на 2022 год появилась на сайте ведомства. В программе есть «первая волна» адресного перечня участков дорог регионального значения, которые приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

Муниципальную улично-дорожную сеть отремонтируют с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Дополнительную программу ремонта после определения перечня дорог также опубликуют на сайте Минтранспорта.

«В этом сезоне в Подмосковье мы планируем отремонтировать свыше тысячи километров — это более 800 участков дорог. Программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения дорожного покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, наличию социально значимых объектов рядом», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что около 280 участков отремонтируют по итогам голосования жителей на портале «Добродел». По словам министра, дорожная техника готова к старту работ. К основному этапу приступят в апреле.

Таким образом, в нормативное состояние приведут более 600 муниципальных дорог протяженностью около 456 километров и 170 участков на региональной сети длиной свыше 600 километров. Ремонтный сезон запланировано завершить к осени.

Текущая экономическая ситуация не отразится на сроках работ. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе принимаются все меры, чтобы создание новой инфраструкты и поддержание нормального состояния уже существующих объектов, проходили по графику и без задержек.