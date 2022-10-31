Воробьев поручил создать резерв для неотложного ремонта домов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:15 Воробьев поручил создать резерв для неотложного ремонта домов в Подмосковье Губернатор Воробьев заявил о необходимости создать резерв для ремонта домов в Подмосковье

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Резерв для экстренного ремонта домов необходимо создать на территории Подмосковья. Такое заявление на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Возникают какие-то случаи, когда дом нужно ремонтировать немедленно, нужно иметь какой-то резерв, чтобы ставить по ходу программы дополнительный резерв и сделать все необходимое», — заявил он.

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Губернатор Подмосковья также подчеркнул, что к ремонту домов нужно подходить комплексно.

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Кроме того, во время совещания Андрей Воробьев отметил, что выпавший накануне в области первый снег стал поводом для того, чтобы задуматься над важностью мероприятий, которые связаны с осенне-зимним сезоном.