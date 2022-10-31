Губернатор Воробьев рассказал о подходе к капремонту многоэтажек в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 12:51 Губернатор Воробьев рассказал о подходе к капремонту многоэтажек в Подмосковье Губернатор Воробьев: подход к капремонту многоэтажек в Подмосковье максимально комплексный

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Справляться с задачами по капитальному ремонту многоэтажек в Московской области помогает комплексный подход. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«У нас 54 тысячи таких домов — большое количество. И Фонд капитального ремонта должен справляться с поставленными задачами. <…> Мы стараемся максимально комплексно подойти к ремонту», — пояснил губернатор Воробьев.

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По его словам, именно такой подход позволяет менять не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады, а также «обращать внимание на то, что происходит во дворе».

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Губернатор Воробьев добавил, что периодически возникают экстренные случаи, когда дом нужно ремонтировать немедленно.

«Поэтому мы должны иметь какой-то резерв, чтобы по ходу программы ставить дополнительный объем и делать все необходимое», — подчеркнул глава Московской области.

В середине октября Министерство ЖКХ Подмосковья отчиталось об окончании капремонта более чем в 2,5 тысячи домов с начала 2022 года.