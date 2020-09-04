Более 9,5 тысячи подмосковных дольщиков получили ключи с начала года

В Подмосковье большое внимание уделяют вопросу дольщиков. В этом году квартиры получат 15,5 тысячи человек. Новоселье отметили уже более 9,5 тысячи дольщиков. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

О методах решения проблемы обманутых дольщиков Андрей Воробьев рассказал во время рабочей встречи Марату Хуснуллину, заместителю председателя правительства РФ.

«Отдельно обсудили и методы решения проблемы обманутых дольщиков в регионе. В 2020 году в области планируется выдать 15,5 тысячи ключей дольщикам. На данный момент ключи уже вручены 9522 дольщикам из 61 дома», — уточнил Хуснуллин.

Смотреть за процессом строительства жители Подмосковья могут в приложении «Подмосковные стройки». Оно работает с прошлого года и размещено на портале «Добродел». С его помощью дольщики могут следить за ходом строительства в режиме онлайн. Еще в приложении можно узнать о благонадежности застройщика, чтобы не стать обманутым дольщиком.

На встрече также обсудили и реализацию национальных проектов. Хуснуллин отметил, что Подмосковье входит в число лидеров конкурса малых городов и исторических поселений.

«Рассмотрели ключевые аспекты реализации нацпроектов в части жилья, городской среды и дорог. В нашем конкурсе малых городов и исторических поселений, про который я недавно рассказывал, Московская область, кстати, среди лидеров — сразу семь проектов-победителей. Больше только у двух регионов», — уточнил Марат Хуснуллин.

Среди победителей в категории «Исторические поселения» проекты из Орехово-Зуева, Истры и Чехова.

В категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно» победу одержала Лобня.

А в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек включительно» — Озеры, Бронницы и Звенигород.