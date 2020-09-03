Новый облик малых городов. Семь проектов благоустройства Подмосковья победили на всероссийском конкурсе

Область подала на традиционный конкурс десять заявок. Семь из них одобрили для реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Исторические поселения

Одна из категорий конкурса — «Исторические поселения». В ней победителями стали проекты благоустройства в трех округах:

• Орехово-Зуево — преображение пешеходной зоны набережной реки Клязьмы;

• Истра — благоустройство территории от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до поликлиники на улице Шнырева;

• Чехов — обновление облика территории вокруг реки Теребенки.

Преображение малых городов

В категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно» победу одержала Лобня.

Там благоустроят парк культуры и отдыха на улице Ленина «Река времени».

В категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно» лидировали:

• Озеры — территория за кинотеатром «Амигос» и пляжная зона карьера Западный;

• Звенигород — проект «Звенигород — гостиный город»;

• Бронницы — благоустройство территории вокруг озера Бельское от Крымского моста до озера Старичное, включая участок вокруг него.

В Подмосковье большая программа формирования комфортной городской среды. Это президентский проект. В 2020 году обновят около 50 общественных пространств. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.