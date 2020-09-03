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    03 сентября 2020, 10:55

    Новый облик малых городов. Семь проектов благоустройства Подмосковья победили на всероссийском конкурсе

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье стало одним из лидеров среди участников IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победу одержали сразу семь идей благоустройства общественных пространств в городских округах.
    Новый облик малых городов. Семь проектов благоустройства Подмосковья победили на всероссийском конкурсе | Изображение 1

    Область подала на традиционный конкурс десять заявок. Семь из них одобрили для реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

    Исторические поселения

    Одна из категорий конкурса — «Исторические поселения». В ней победителями стали проекты благоустройства в трех округах:

    • Орехово-Зуево — преображение пешеходной зоны набережной реки Клязьмы;

    • Истра — благоустройство территории от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до поликлиники на улице Шнырева;

    • Чехов — обновление облика территории вокруг реки Теребенки.

    Преображение малых городов

    В категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно» победу одержала Лобня.

    Там благоустроят парк культуры и отдыха на улице Ленина «Река времени».

    В категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно» лидировали:

    • Озеры — территория за кинотеатром «Амигос» и пляжная зона карьера Западный;

    • Звенигород — проект «Звенигород — гостиный город»;

    • Бронницы — благоустройство территории вокруг озера Бельское от Крымского моста до озера Старичное, включая участок вокруг него.

    В Подмосковье большая программа формирования комфортной городской среды. Это президентский проект. В 2020 году обновят около 50 общественных пространств. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

    Новости SMI.FM