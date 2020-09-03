Новый облик малых городов. Семь проектов благоустройства Подмосковья победили на всероссийском конкурсе
Область подала на традиционный конкурс десять заявок. Семь из них одобрили для реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
Исторические поселения
Одна из категорий конкурса — «Исторические поселения». В ней победителями стали проекты благоустройства в трех округах:
• Орехово-Зуево — преображение пешеходной зоны набережной реки Клязьмы;
• Истра — благоустройство территории от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до поликлиники на улице Шнырева;
• Чехов — обновление облика территории вокруг реки Теребенки.
Преображение малых городов
В категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно» победу одержала Лобня.
Там благоустроят парк культуры и отдыха на улице Ленина «Река времени».
В категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно» лидировали:
• Озеры — территория за кинотеатром «Амигос» и пляжная зона карьера Западный;
• Звенигород — проект «Звенигород — гостиный город»;
• Бронницы — благоустройство территории вокруг озера Бельское от Крымского моста до озера Старичное, включая участок вокруг него.
В Подмосковье большая программа формирования комфортной городской среды. Это президентский проект. В 2020 году обновят около 50 общественных пространств. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.