Новая функция на «Доброделе» покажет еще не построенный дом в дополненной реальности

Подмосковные новостройки можно будет увидеть в дополненной реальности. Такая функция скоро появится в соответствующем разделе портала «Добродел».

Сейчас проводятся тесты уникальной функции, запустить ее планируется уже в этом месяце. Будущий дом можно будет увидеть, даже если в реальности стройка находится еще на уровне котлована.

Проверить застройщика на добросовестность теперь можно на портале «ДомКлик» Подробнее

По мнению разработчиков, это также заставит застройщика быть более ответственным, ведь иначе может пострадать его репутация.

«Было такое приложение, там можно было направить гаджет на самолет и получить полные характеристики судна, куда и как летит. Тут то же самое, только в отношении строительных объектов Московской области. Никто такое в России не практикует, но мы скоро запустим и этим можно будет пользоваться», — отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Источник фото: телеканал «360»

Также в «Подмосковных новостройках» каждому объекту присвоили цветовую метку по аналогии со светофором: зеленая означает, что у здания нет проблем, желтая — есть задержки в сдаче объекта, а красная предупредит потенциального покупателя, что здесь квартиру лучше не брать.