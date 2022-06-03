Более 900 многодетных семей из Подмосковья получили землю с начала года

Еще 900 многодетных семей Московской области бесплатно получили земельные участки с начала года. Всего в регионе таких уже 31 тысяча.

Заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова рассказала, что с января земли выделили в 41 округе.

На сегодняшний день остается обеспечить 22 747 семей Анна Кротова.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, ежегодно количество многодетных семей в Подмосковье значительно растет.

«Мы с Центром земельно-имущественного комплекса Подмосковья ведем работу по подбору земельных участков для последующей передачи. Так, за последние пять лет передано свыше тысячи гектаров областной земли в 16 городских округах», — отметила на.

Больше всего земель выдали в Домодедове — 171. Следом идут Электросталь, Подольск, Серпухов, Богородский, Ступино, Сергиев Посад, Одинцово, Клин и Чехов.