Землю бесплатно получили 109 многодетных семей Подмосковья в январе

Еще 109 семей Подмосковья получили земельные участки в январе. Это коснулось жителей 22 городских округов.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, на новых участках можно будет построить дом и вести хозяйство.

В каждом округе подбирают участки от шести до 15 соток для предоставления многодетным семьям Наталья Адигамова.

Больше всего земель с начала года выдали в Подольске — 17. Следом идут Одинцово, Орехово-Зуево, Лосино-Петровский, Клин, Сергиев Посад, Шатура, Ступино, Павловский Посад, Пушкино и Котельники.

За десять лет участками обеспечили 30 683 семей Московской области.