10 февраля 2022, 14:04
Землю бесплатно получили 109 многодетных семей Подмосковья в январе
Еще 109 семей Подмосковья получили земельные участки в январе. Это коснулось жителей 22 городских округов.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, на новых участках можно будет построить дом и вести хозяйство.
В каждом округе подбирают участки от шести до 15 соток для предоставления многодетным семьям
Наталья Адигамова.
Больше всего земель с начала года выдали в Подольске — 17. Следом идут Одинцово, Орехово-Зуево, Лосино-Петровский, Клин, Сергиев Посад, Шатура, Ступино, Павловский Посад, Пушкино и Котельники.
За десять лет участками обеспечили 30 683 семей Московской области.