Подмосковье 17 мая 2023, 12:06 Более 90 мероприятий пройдет в Подмосковье в рамках Недели предпринимательства

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Неделя предпринимательства пройдет в Подмосковье с 22 по 28 мая. Для владельцев бизнеса проведут свыше 90 мероприятий, среди которых лекции, выставки, фестивали и многое другое.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, мероприятия приурочили к Дню российского предпринимателя, который отметят 26 мая. Всего в регионе в статусе малого и среднего бизнеса работает почти 430 тысяч предприятий и около 530 тысяч самозанятых.

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«Всего в регионе состоится более 90 разноформатных мероприятий, приуроченных к этому событию. Но даже в рамках недели уместить такое количество эвентов будет сложно, поэтому некоторые из них уже проводятся, а некоторые состоятся уже в конце мая — начале июня. Поэтому каждый подмосковный предприниматель сможет провести профессиональный праздник с пользой и выгодой», — поделилась она.

Ежедневно для предпринимателей будут проводить лекции, семинары, круглые столы, форумы и выставки. Узнать о них можно на официальных ресурсах органов власти. Активными участниками мероприятий станут сотрудники Мининвеста, которые обсудят с владельцами бизнеса актуальные вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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