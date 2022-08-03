Более 9 тысяч онлайн-приемов пациентов провели благодаря телемедицине в Подмосковье

Жители Подмосковья продолжают пользоваться телемедицинским центром. Его специалисты консультируют пациентов онлайн. С его помощью также можно получить рецепт на лекарства и скорректировать лечение.

Медицинские работники центра могут онлайн назначить или изменить лечение, оформить электронные рецепты, а также направить пациента на дополнительное обследование. Об этом рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

«За четыре месяца в Подмосковье проведено свыше девяти тысяч таких консультаций, в том числе почти четыре тысячи — с оформлением электронного рецепта на льготное лекарство», — рассказала зампред.

Записаться на консультацию можно через «Госуслуги», портал gostelemed.ru, на линии «122» или через лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении выписки из роддомов Подмосковья благодаря цифровизации. Теперь, чтобы получить документы на новорожденного, матерям даже не нужно выходить из палаты.