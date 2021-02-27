Более 9 тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье за сутки

За сутки в Подмосковье расчистили более девяти тысяч километров дорог. Дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

В субботу в Подмосковье продолжает идти небольшой снег с дождем. На дорогах местами образовались подтопления и гололедица. Для очистки и обработки противогололедными материалами проезжей части задействовано около 2,8 тысячи единиц техники и свыше 2,7 тысячи рабочих.

«На дорожной сети за сутки провели очистку и противогололедную обработку более девяти тысяч километров региональных и муниципальных дорог. В первую очередь работы проводятся на вылетных магистралях, на дорогах с интенсивным движением, по маршрутам следования экстренных служб и общественного транспорта, а также на опасных спусках и подъемах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Дорожные и аварийные службы выявили в области 160 мест с подтоплениями, из них 136 уже ликвидированы.

По прогнозам синоптиков, днем в Подмосковье ожидается −5 …+1. В ночь на воскресенье, 28 февраля, температура понизится до −7 градусов, местами возможен снег, а на дорогах — гололедица. В пресс-службе также напомнили, что в области до 11:00 28 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности.

Представители министерства призвали водителей быть внимательными на дорогах. Нужно избегать резких маневров, держать дистанцию и выбирать скоростной режим исходя из погодных условий.