В Гидрометцентре рассказали, где 1 марта будет аномально теплая погода

В понедельник, 1 марта, в нескольких российских регионах температура будет на семь-восемь градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, аномальное тепло ожидается в Северо-Западном федеральном округе и на западе Центральной России.

«Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Новгород, особенно Калининград. Очень теплая погода, на 7-8 градусов выше нормы», — сказал он РИА «Новости».

Также потеплеет в Новосибирске. Минимальная температура там будет –8…–11, а максимальная от 0 до –4 градусов. И на юге Тюменской области.

Холоднее всего 1 марта будет в центре Красноярского края, –44…–47 градусов, в самом Красноярске ожидается –28…–32 градуса.

Холода держатся в Иркутской области (–32…–35) и Якутии (–36…–46). Морознее всего будет в якутских Верхоянске и Оймяконе.

В европейской части России периоды тепла и заморозков будут чередоваться весь март, рассказал Вильфанд агентству ТАСС.

«Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до 5-10 градусов тепла, и понижение до 10-15 градусов мороза будет», — уточнил метеоролог.