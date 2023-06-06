06 июня 2023, 10:30
Более 9 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона
Слушай девяти тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона. Из них более пяти тысяч — на минувшей неделе.
Обработки от борщевика Сосновского проводится в 48 округах Подмосковья. По словам заместителя председателя правительства региона Георгия Филимонова, рабочие выполнили уже 42% от плана
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«Только за минувшую неделю от борщевика обработано более пяти тысяч гектаров земли. Всего с начала сезона в Подмосковье обработана площадь в девять тысяч гектаров, что составляет 42% от плана», — сказал он.
Работы проводят в два этапа. Первый — с начала мая по конец июня, второй — со второй половины июня до конца июля. Больше всего земель от сорняка обработали в Клину, Можайске и Волоколамске.
Борьба с борщевиком ведется также и на частных территориях. К работе подключаются органы местного самоуправления, если их не провел владелец. В этом году в регионе сорняк ликвидируют на площади более чем 20 тысяч гектаров.
Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев выслушах доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.
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Благоустройство
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