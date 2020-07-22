ЕГЭ по английскому языку проходит в Подмосковье. В первый день экзамен сдали более 6 тысяч выпускников

В Подмосковье проходит Единый государственный экзамен по английскому языку. Испытание проведут за два дня. В первый день устную часть сдали более шести тысяч учеников. Во второй день на экзамен придет еще почти две тысячи выпускников. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Сегодня в Подмосковье прошел первый день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам, в испытании приняли участие более шести тысяч ребят. Экзамен прошел штатно, без нарушений. Завтра, во второй день сдачи, еще почти две тысячи выпускников продемонстрируют свои умения устно общаться на выбранном иностранном языке», — уточнила Ирина Каклюгина.

Она добавила, что экзамены проходили в 166 пунктах проведения испытаний. Во второй день для этого задействуют 40 пунктов.

«В каждом из них будет организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка будет организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. В этом году безопасности мы уделяем особое внимание, спасибо ребятам и организаторам за понимание и выполнение всех правил», — заключила министр.

На экзаменах присутствовало 473 общественных наблюдателя, в том числе 42 представителя Российского союза молодежи. Результаты экзаменов будут известны не позднее 2 августа.