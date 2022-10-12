Более 78 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями компенсации за капремонт | 360°

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Более 78 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями компенсации за капремонт

Вице-губернатор Каклюгина назвала количество пожилых получателей компенсации за капремонт

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Льготы по отчислениям в Фонд капитального ремонта действуют для некоторых категорий пенсионеров. Более 78 тысяч пожилых людей в Подмосковье уже оформили услугу и получают компенсации.

«Такую дополнительную меру поддержки могут получить одиноко проживающие пенсионеры или семьи из неработающих пенсионеров старше 70 лет», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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При достижении 70 лет пенсионерам возвращается 50% оплаты в Фонд капремонта. После 80 лет жители Подмосковья получают компенсацию в размере 100%.

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С апреля 2022 года льгота оформляется автоматически. На портале госуслуг жителю поступает заявление в личный кабинет. Остается только проверить данные и дать согласие. Собирать документы и доказывать свое право на льготу не нужно.

Ранее сообщили, что свыше 25 тысяч пожилых жителей сел Подмосковья воспользовались трансфером на диспансеризацию с января. Это вдвое больше, чем год назад. Оформить перевозку помогли социальные работники.

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