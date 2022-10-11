Соцработники Подмосковья помогли 25 тысячам пенсионеров из сел попасть на диспансеризацию | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Соцработники Подмосковья помогли 25 тысячам пенсионеров из сел попасть на диспансеризацию

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Свыше 25 тысяч пожилых жителей сел Подмосковья воспользовались трансфером на диспансеризацию с января. Это вдвое больше, чем год назад. Оформить перевозку помогли социальные работники.

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что помощь получили жители старше 65 лет.

Трансфер позволяет своевременно проверять здоровье старшего поколения Людмила Болатаева.

Пожилых жителей доставляют на диспансеризацию в брендированных автобусах. Их сопровождают социальные и медицинские работники.

Подать заявку на прохождение диспансеризации можно в поликлинике. Затем с заявителем свяжется социальная служба.

«Работники обсуждают все нюансы доставки, чтобы все прошло легко и комфортно», — подчеркнула Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал новые премии медицинским работникам.

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