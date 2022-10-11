Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 10:27 Поделиться Telegram

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Viber Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида

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Углубленная диспансеризация позволяет выявить осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это не только обострения хронических заболеваний, но и новые патологии, которых ранее у пациента не было.

«С начала года углубленную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 130 тысяч человек. Проверить свое здоровье после перенесенной болезни можно в поликлинике по месту прикрепления», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает в себя такие исследования как общий и биохимический анализы крови, рентген органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей и другие исследования.

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Пройти углубленную диспансеризацию могут жители старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию. Сделать это можно начиная со второго месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале Госуслуг или обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.

Юные жители Подмосковья, перенесшие коронавирус, могут пройти реабилитацию в научно-исследовательском клиническом институте детства. Возможностью уже воспользовались свыше 2,3 тысячи ребят.

Ранее стало известно, что в поликлиники региона поставили 594 тысячи насадок для назальной вакцинации от коронавируса. Записаться на нее можно онлайн или в поликлиниках.

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