Подмосковье 19 мая 2023, 16:47 Более 700 новых автобусов запустили на маршрутах Подмосковья с начала года Минтранс Подмосковья

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Еще 750 автобусов большого и среднего классов вышли на подмосковные маршруты. Они будут курсировать в Балашихе, Коломне, Бронницах, Воскресенске, Щелкове и другие округах.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, до конца этого года на маршруты выйдут 1300 новых автобусов.

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«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва до конца этого года на маршруты выйдут порядка 1,3 тысяч новых транспортных средств. Для обеспечения комфорта жителей и гостей региона 750 новых низкопольных автобусов уже вышли на маршруты с высоким пассажиропотоком», — сказала она.

Новые автобусы оснащены системой климат-контроля, видеонаблюдением, электронными рейсоуказателями, валидаторами бесконтактной оплаты, аппарелью и креплениями для инвалидных кресел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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