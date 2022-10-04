Более семи тысяч незаконных граффити выявили в сентябре в Подмосковье | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 09:21 Поделиться Telegram

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Viber Более семи тысяч незаконных граффити выявили в сентябре в Подмосковье

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Изображения и надписи на фасадах, заборах и стенах могут стать украшением города, если они согласованы, вписаны в общее благоустройство и несут в себе художественный элемент. В других случаях это вандализм. Команда Главного управления содержания территорий Подмосковья зафиксировала более семи тысяч незаконных граффити в сентябре.

За месяц от жителей Московской области поступило 39 жалоб в социальные сети по поводу несанкционированных рисунков. Еще 403 жалобы написали на портал «Добродел» и более 6,9 тысячи нарушений зафиксированы в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

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«Хочется отметить, что нехудожественные граффити портят общий облик дворовых и общественных территорий и подлежат полному устранению», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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В ГУСТ напомнили, что вандалам может грозить до трех лет лишения свободы за несанкционированные рисунки.

Так же часто вандалы портят вагоны электричек. В конце лета МЖД подсчитала ущерб — компании потребовалось 27 миллионов 400 тысяч рублей, чтобы отмыть и отремонтировать пригородные поезда. Губернатор Андрей Воробьев считает, что обеспечить правопорядок в Подмосковье, в том числе и остановить уличный вандализм, поможет развитие видеонаблюдения.

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