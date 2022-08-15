МЖД подсчитала ущерб от вандалов, нанесенный подмосковным электричкам с начала года

Чаще всего хулиганы разрисовывали вагоны, били стекла и ломали оборудование. Московской железной дороге потребовалось 27 миллионов 400 тысяч рублей, чтобы привести в порядок пригородные поезда после действий вандалов.

Вандалы наносят большой вред, разукрашивая электрички снаружи и изнутри, это самое распространенное хулиганство. С января по июль работники депо отмыли от рисунков и надписей более 1,2 тысячи вагонов, некоторые пришлось красить заново. На одном только Ярославском направлении МЖД зафиксировано 619 таких вредоносных граффити. На очистку поверхностей порой уходит несколько дней, а общий ущерб от «живописи» составил семь миллионов рублей с начала года.

Другим частым случаем вандализма является битье стекол. Иногда камни бросают прямо в движущийся поезд, подвергая опасности пассажиров и локомотивные бригады. С января было разбито около 1100 стекол, затраты на приобретение новых превысили 4,3 миллиона рублей.

Кроме того, вандалы воруют и ломают ручки тамбуров, электрошкафов, багажные полки, светильники, портят диваны, кресла, стеновые панели. Страдает и прочее оборудование. Так, в январе–июле вандалы повредили свыше 4,7 тысячи мягких диванов, на восстановление которых затратили более 3,2 миллиона рублей.

Железнодорожники ежедневно восстанавливают поврежденные хулиганами составы, чтобы не допустить дефицита вагонов, предназначенных для пригородных перевозок.

Московская железная дорога призвала пассажиров не оставаться равнодушными и оказывать содействие в пресечении хулиганства — о таких случаях следует сообщать в правоохранительные органы. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что обеспечить правопорядок в Подмосковье, в том числе и остановить уличный вандализм, поможет развитие видеонаблюдения.